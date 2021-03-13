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26 марта 2021 09:44  [238] Банк "Открытие" приглашает на Open battle по программированию
Бизнес

Банк "Открытие" приглашает на Open battle по программированию

26 марта 2021 09:44  [238] Бизнес

Банк "Открытие" приглашает на Open battle по программированию. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Согласно информации, банк объявляет о старте открытого турнира по программированию в трех потоках: Java, JavaScript, .net. Участники турнира могут в онлайн формате решать задачи, используя навыки программирования и соревнуясь друг с другом.

С 15 марта по 8 апреля проходит отборочный тур: каждый пользователь может решить до 20 задач и получить очки за решение каждой из них. 32 лучших участников каждого потока перейдут на следующий этап с парными поединками навылет.

10-11 апреля пройдут полуфинал и финал турнира. Побеждает тот, кто решил задачу быстрее, с лучшим алгоритмом по скорости работы и соответствующим всем условиям задачи. Награда за 1-е место - Lego Technic 42099, за 2, 3, 4 места - SSD на 500 Gb в брендированном чехле.

Принять участие в турнире по программированию могут все желающие. У лучших из лучших есть шанс стать частью команды разработчиков ИТ-продуктов федерального масштаба вместе с "Открытием".

"Работа в банке "Открытие" — это как рок-концерт, а программисты — новые рок-звезды на сцене. Мы не просто проводим турнир, мы создаём площадку для знакомства и общения с самыми талантливыми специалистами в сфере IT. Давайте знакомиться и делать "рок" вместе", - сказал глава ИТ-блока банка "Открытие" Сергей Русанов.

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Теги:
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