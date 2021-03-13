Более 57 млн рублей вернет "Теплоэнерго" за корректировку начислений Общество

Фото: пресс-служба компании

Более 57 млн рублей вернет АО "Теплоэнерго" жителям в результате ежегодной корректировки начислений. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, корректировка производится только по домам, оборудованным общедомовым прибором учета, в остальных случаях расчеты осуществляются по нормативу.

По словам специалистов, годовая корректировка показаний приборов учета в этот раз небольшая, поскольку погодные условия в зимних периодах 2019 года и 2020 года были схожи, и значит, система теплоснабжения работала оба года в примерно одинаковых температурных режимах. В целом предприятие произвело перерасчет данных потребления тепловой энергии в 1759 многоквартирных домах, находящихся на прямых расчетах с компанией и оборудованных общедомовыми приборами учета. Всего корректировка была выполнена для 178 тысяч лицевых счетов потребителей.

Исходя из показаний общедомовых приборов учета в 2020 году, на более 90 тысяч лицевых счетов жителей 908 многоквартирных домов в зоне обслуживания АО "Теплоэнерго" вернется в среднем по 600 рублей на квартиру. Положительная корректировка по итогам 2020 года коснется 851 дома. Средняя сумма добора составит 545 рублей на квартиру.

Напомним, в соответствии с постановлением правительства Нижегородской области жители платят за тепло ежемесячно равными долями в течение всего календарного года. Размер ежемесячной платы текущего года рассчитывается как 1/12 от объема потребления за предыдущий год по фактическим показаниям общедомового счетчика.

Параллельно управляющая компания ежемесячно снимает показания прибора учета и передает данные в "Теплоэнерго". По окончании года стоимость фактически потребленного домом тепла и суммы ежемесячных начислений сравниваются. Если начислено больше, чем дом потребил по факту, делается корректировка начислений в сторону уменьшения. В случае прямых расчетов деньги возвращаются прямо на лицевые счета жителей. Если дом потребил тепла больше, чем начислено за год, то делается положительная корректировка – добор.

Корректировки платежей по отоплению в зоне ответственности "Теплоэнерго" нижегородцы увидят в квитанциях за март.