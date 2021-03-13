Экс-глава Нижегородского района Алексей Мочкаев приговорен к двум годам лишения свободы условно Политика

Алексей Мочкаев

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Экс-глава Нижегородского района Алексей Мочкаев приговорен к двум годам лишения свободы условно. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

Согласно информации, еще в 2016 году первый заместитель главы администрации Бора Алексей Мочкаев руководил заключением договора аренды имущественного комплекса между экс-директором муниципального транспортного "Борское пассажирское автотранспортное предприятие" Владимиром Новиковым и подконтрольной чиновнику коммерческой организацией. При этом стоимость аренды комплекса была заведомо занижена.

Директор муниципального транспортного предприятия, осознавая незаконность своих действий, согласился на использование своих должностных полномочий вопреки интересам службы.

В итоге муниципальному предприятию за период с декабря 2016 года по февраль 2018 года был нанесен ущерб в размере почти 2,8 млн рублей.

Суд признал мужчин виновными в правонарушениях. Экс-глава райадминистрации Алексей Мочкаев приговорен к двум годам лишения свободы условно. А бывший глава предприятия Владимир Новиков осужден на 1,5 года условно. С них также взыскан причиненный бюджету ущерб.

Ранее сообщалось, что Алексей Мочкаев после работы на Бору был назначен главой администрации Нижегородского района в январе 2018 года, отстранен от должности - с ноября прошлого года.