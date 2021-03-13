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Общество

Жители Ленинского района попросили сделать дороги в рамках проекта "Вам решать"

26 марта 2021 11:49  [134] Общество

Дороги, детские и спортивные городки хотят сделать жители Ленинского района Нижнего Новгорода в рамках проекта "Вам решать".

Как сообщает пресс-служба администрации города, администрация района подала 15 заявок на участие в проекте инициативного бюджетирования, исходя из пожеланий жителей.

Как отметил заместитель главы города, глава администрации Ленинского района Александр Кулагин, заинтересованность людей высокая, и сейчас уже от их активности при онлайн голосовании будет завесить какой проект победит и какая территория будет приведена в порядок.

В этом году по обращениям инициативных групп жителей заявлены проекты по ремонту дорог частного сектора по улицам Заозерная, Волочильная, Молодая Гвардия, Алма-Атинская, Политотдельская, Вали Котика, Матросская, Дачная и Возрождения.

По словам председателя Совета ТОС микрорайона "Этна-1" Марии Наумовой, одной из главных проблем частного сектора - плачевное состояние дорог. "Многим жителям Ленинского района приходится до середины лета ходить в резиновых сапогах, чтобы добраться до дома", - подчеркнула она.

Стоит отметить, что инициативная группа микрорайона "Этна-1" пожала пять заявок для участия в проекте "Вам решать".

Также по инициативе жителей в программу включены проекты по установке детских городков, установке хоккейной площадки и современного резинового покрытия на существующей.

Напомним, что голосование за проекты продлится до 15 апреля 2021 года.

Проголосовать можно на сайте вамрешать.рф и через колл-центр по телефону: 8-800-222-79-45. Прием звонков осуществляется в рабочие дни с 09:00 до 18:00. В пятницу - с 09:00 до 17:00 Если возникнут затруднения при голосовании, жители могут обратиться в советы ТОС, где организована работа волонтеров.

Как сообщалось ранее, глава города Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев заявил, что жители города активно участвуют в конкурсном отборе регионального проекта инициативного бюджетирования "Вам решать". Заявки поступили от всех восьми районов города и АТО Новинский сельсовет.

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Теги:
Дороги Нацпроект Ремонтные работы
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