Шлюзы на реке в Арзамасе могут создать угрозу подтопления в паводок Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Заместитель губернатора Нижегородской области Дмитрий Краснов оценил готовность Арзамаса к паводку. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Замгубернатора вместе с главой Арзамаса Александром Щелоковым побывал на ряде гидротехнических сооружений, осмотрел состояние шлюзов на реке Теше, плотин и мостов на территории города и района.

"Арзамас готов к паводку лучше многих муниципалитетов региона. Да, проблемные зоны есть. Шлюзы на реке Теше представляют собой "бутылочное горлышко", которое может создать угрозу подтопления. Будем этот вопрос прорабатывать совместно с экологами, гидрологами, чтобы прийти к общему мнению", - рассказал Дмитрий Краснов.

Он добавил, что не видит в Арзамасе рисков подтопления мостов.

Как сообщили в пресс-службе, уровень воды в реках Теше и Шамке контролируется на постоянной основе. В случае подъема воды в Теше до критического уровня 119 метров в зону подтопления могут попасть более 30 домов и 358 жителей. В случае максимального подъема воды - 121 метр, который был зафиксирован в городе около 100 лет назад, в зону подтопления рискуют попасть уже 414 домов и свыше 1400 жителей, а также два предприятия.

"К паводку подготовились в полном объеме, осталось лишь закупить некоторые материалы. Одним из важных направлений является работа по вывозу снега, которая продолжится до конца марта. Рассчитываем, что это даст эффект для ряда улиц в нижней части города", - рассказал Александр Щелоков.

Ранее сообщалось, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил главам муниципальных образований региона держать на постоянном контроле работоспособность систем оповещения и оперативно реагировать на все сообщения жителей. Также губернатор обратил внимание на необходимость завершить смотр противопаводковой техники в районах, проверить ее готовность и исправность.

"Вам нужно тщательно проанализировать возможные места подтопления, в том числе на основе цифровых моделей. До людей, которые там живут, необходимо донести информацию о действиях в случае неблагоприятной ситуации", - подчеркнул Глеб Никитин.