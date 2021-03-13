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Бизнес

ПСБ занимает лидирующие позиции на рынке обслуживания участников госзакупок

26 марта 2021 12:28  [168] Бизнес

ПСБ занимает второе место на рынке банковского обслуживания госзаказа по количеству открытых специальных счетов. Об этом сообщил руководитель блока среднего и малого бизнеса ПСБ Константин Басманов на пленарном заседании второго дня "Оптимизационный" законопроект: эволюция или революция?" XVI Всероссийского Форума-выставки "ГОСЗАКАЗ", посвященном совершенствованию процедур государственных закупок.

"Поставщиками продуктов и услуг госсектора являются не только крупные предприятия, но и компании малого и среднего бизнеса. ПСБ уже много лет работает с предприятиями МСБ, и одной из наших важнейших задач является вовлечение предпринимателей в исполнение госзаказа. Этому способствует поступательное развитие цифровых сервисов, помогающих в исполнении государственных контрактов. Так, мы перевели в "цифру" и упростили процедуры получения кредитования, увеличили лимиты по онлайн-продуктам, формируем предодобренные решения для клиентов, а также внедряем экспресс-продукты на основе больших данных, которые позволяют предпринимателям получать финансирование на участие в госзаказе без предоставления отчетности. Это позволило нам занять лидирующие позиции на рынке банковского обслуживания госзаказа, и мы продолжим развивать наши продукты и сервисы для удобства клиентов", - пояснил Константин Басманов.

Как сообщает пресс-служба банка, в ходе дискуссии также обсуждались законодательные инициативы, направленные на оптимизацию действующих процедур в сфере госзакупок.

В частности, Константин Басманов считает актуальным и востребованным пакет изменений, максимально переводящий процесс в цифровую среду. По его мнению, это должно упростить клиентский путь участников госзакупок: исключит сбор большого количества документов, необходимость подписания их на бумажных носителях, сложности с привлечением финансирования в сжатые сроки и другие.

СПРАВКА:
ПСБ поддерживает малый, средний и крупный бизнес на рынке государственных закупок и занимает активную позицию в Общероссийской общественной организации "Союз Машиностроителей России". В ноябре 2020 года председатель ПСБ Петр Фрадков был включен в состав членов Бюро Центрального Совета ООО "СоюзМаш России", кроме того, он является куратором Регионального отделения Бюро Центрального Совета ООО «СоюзМаш» в Чувашской Республике.

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