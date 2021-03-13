Две тысячи фиктивных регистраций мигрантов в "резиновых квартирах" выявлено в Нижегородской области Общество

Фото: МВД

Правоохранительные органы Нижегородской области в 2020 году выявили почти 2 тысячи фиктивных регистраций в так называемых "резиновых квартирах". Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД РФ.

"Экономический климат в значительной степени определяет привлекательность Нижегородской области для иностранных граждан", - пояснили в пресс-службе, добавив, что основная часть мигрантов прибывает в регион для трудоустройства.

Между тем, пандемия коронавируса в 2020 году и ограничительные меры обусловили сокращение числа мигрантов. При этом сотрудники правоохранительных органов пресекли около 5,5 тысяч нарушений и выявили почти 2 тысячи фактов фиктивной регистрации иностранцев.