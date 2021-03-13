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Общество

Более 120 нижегородских сельских клубов получат поддержку в рамках проекта "Культура малой Родины"

26 марта 2021 13:02  [177] Общество

Более 120 сельских клубов в Нижегородской области получат поддержку в рамках проекта "Культура малой Родины" партии "Единая Россия", сообщает пресс-служба НРО партии.

Региональный координатор проекта "Культура малой Родины" Сергей Горин оценил модернизацию Домов культуры в городском округе Семеновском. Работы на объектах идут в рамках нацпроекта "Культура" и партпроекта "Культура малой Родины".

Партийная комиссия осмотрела, как выполнены работы в Доме культуры поселка Сухобезводное. В 2020 году там завершился капитальный ремонт части здания. Были выполнены частичный ремонт кровли и фасада, проведена реконструкция крыльца и установлена входная группа, заменены витражные окна. Полностью отремонтированы зрительный и малый концертный залы.

Как рассказал глава местного самоуправления г.о. Семеновский Николай Носков, сегодня в поселке проживает около четырех тысяч жителей. На реконструкцию Дома культуры было выделено более 4 млн рублей. Сделать все работы позволило объединение усилий национального и партийного проектов.

"В нашем округе уделяется серьезное внимание сфере культуры. В самом Семенове мы сделали ремонт центрального Дома культуры, кинотеатра, художественной и музыкальной школ. В селах много делаем по развитию и укреплению материальной базы учреждений культуры. Например, когда мы привели в порядок художественную школу, то количество детей, занимающихся там, увеличилось ровно в два раза, в музыкальной – в полтора. То же самое происходит и в селах – в поселке Сухобезводное жители даже не верили, что из старого дома культуры можно сделать такую красоту", - сказал Николай Носков.

В планах по Дому культуры в поселке Сухобезводном – продолжить ремонтные работы на втором этаже – привести в порядок танцевальный и спортивный залы.

В свою очередь, в Доме культуры деревни Малое Зиновьево ремонтные работы будут начаты в ближайшее время. Финансирование на объект уже выделено, заключен договор с подрядчиком.

Этот Дом культуры был построен в 1980 году, сегодня здание уже не отвечает современным требованиям и нуждается в ремонте. За последние годы там сделан частичный ремонт кровли и заменены двери эвакуационных выходов. В 2021 году планируется привести в порядок кружковую комнату, холл, костюмерную и санитарные комнаты. Также средства будут направлены на капитальный ремонт кровли.

В учреждении культуры проводится множество различных мероприятий: концерты, творческие вечера, театрализованные постановки, просветительские встречи и многое другое для жителей всех возрастов.

"Не так давно мы отметили юбилей нашего Дома культуры. Жители с нетерпением ждут его преображения. У нас есть кружки, которые учитывают интересы и детей, и взрослых. Сейчас начинаем создавать вокальный ансамбль для пожилых людей. Мы активно занимаемся продвижением федосеевской игрушки, у нас есть мастерская для этого. Мы вообще планируем проводить в нашей деревне, на базе нашего Дома культуры, фестиваль рукотворной игрушки. Попробуем воплотить эту идею. И нам очень нужен этот ремонт, чтобы развиваться дальше", - подчеркнула заведующая отделом по клубной работе ДК деревни Малое Зиновьево Евгения Рыбакова.

Подводя итоги объезда, региональный координатор партпроекта Сергей Горин высоко оценил качество проведенных работ и отметил хороший уровень решения организационных вопросов при подготовке ко всем работам.

"Через реализацию своих проектов в области культуры мы заботимся о воспитании молодежи, о комфортных условиях работы для специалистов, о создании хорошей материальной базы, приобретении техники и транспорта. Семеновский район всегда славился своими традициями. Их учреждения культуры – проявление красоты и пример добросовестного исполнения своих обязанностей. И сейчас они качественно осуществляют и партийный, и национальный проекты. Каждый год здесь запускаются несколько учреждений, которые становятся гордостью района и всей Нижегородской области. Сейчас важно провести качественно все работы по ремонту Домов культуры в регионе, чтобы люди с удовольствием хотели проводить в них время", - отметил координатор партпроекта.

Также Сергей Горин поздравил всех сотрудников сферы культуры с профессиональным праздником, пожелав им здоровья, вдохновения и успешной работы.

Всего в этом году на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных Домов культуры выделено более 48 млн рублей. Поддержку в рамках партпроекта "Культура малой Родины" смогут получить порядка 120 учреждений. По направлению "Капитальный ремонт и строительство муниципальных Домов культуры2 в проект вошли 11 объектов. Финансирование составит почти 41 млн рублей.

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Теги:
Дом Культуры Единая Россия Ремонтные работы
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