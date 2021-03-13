Нижегородское ГУ МВД называет наркоситуацию в регионе "стабильно напряженной" Происшествия

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Начальник ГУ МВД России по Нижегородской области, генерал-лейтенант полиции Юрий Арсентьев назвал наркоситуацию в регионе "стабильно напряженной". Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД РФ.

"Что касается наркоситуации в Нижегородской области, то ее можно охарактеризовать как стабильно напряжённую. ОВД в 2020 году пресечено почти 4 тысячи наркопреступлений", - приводит пресс-служба слова Юрия Арсентьева.

Всего в 2020 году в Нижегородской области из незаконного оборота изъято 156 кг запрещенных веществ, что в два раза больше, чем в прошлом году. Это порядка 650 тысяч доз, не дошедших до потребителей.