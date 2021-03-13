Движение по нижегородской канатной дороге в апреле закроется на два дня

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Канатная дорога, соединяющая Нижний Новгород и Бор, в апреле не будет работать два дня. Соответствующая информация опубликована на сайте канатной дороги.
Поясняется, что этот вид транспорта приостанавливает работу 1 и 2 апреля.
Закрытие канатной дороги обусловлено техническими работами.
Напомним, что в 2019 году "канатка" закрывалась на неделю. В это время на объекте ремонтировали редуктор, который обеспечивает плавное и равномерное движение троса.
В целом канатная дорога работает с 06:45 до 21:00 в будни, до 22:00 – в пятницу и субботу, а в воскресенье и праздники – с 09:00 до 22:00.
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