Голосование по выбору территорий для благоустройства стартует через месяц Общество

Голосование за общественные пространства, которые будут благоустраивать в 2022 году, стартует через месяц, то есть 26 апреля. Об этом напомнили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Среди районов Нижегородской области самый большой выбор предстоит жителям Павловского и Богородского муниципальных округов, где на голосование выставлено по восемь общественных пространств как в районных центрах, так и в селах, деревнях.

Жители Дзержинска будут выбирать из шести площадок, среди которых Театральная площадь, территория озера Святое и вторая очередь благоустройства центрального городского парка.

В то же время в Нижнем Новгороде больше всего объектов на рейтинговое голосование предложил Автозаводский район – 16: в перечень вошли бульвары, скверы, рекреационно-природные территории, а также площадки в микрорайонах, где потенциально можно создать новое общественное пространство.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что за прошлые два года в рейтинговых голосованиях участвовало более 450 тысяч человек: в 2019 году за проекты благоустройства проголосовали 223 195 жителей региона, в 2020-м - 227 515.

"Проекты-победители 2019 года уже реализованы. Общественные пространства, за которые нижегородцы проголосовали в 2020 году, мы начинаем благоустраивать этой весной. Призываю всех жителей области с 26 по 30 апреля найти несколько минут, чтобы зайти на сайт и проголосовать за понравившийся проект благоустройства", - сказал Глеб Никитин.

Глава региона напомнил, что нижегородцы могут не только голосовать за общественные территории, но и участвовать в обсуждении проектов, контролировать их исполнение.

"Так мы сможем совместными усилиями создать комфортное пространство, учитывая интересы представителей разных поколений", - добавил губернатор.

Ранее он сообщал, что в этом году благодаря увеличению финансирования из регионального и местных бюджетов на реализацию проекта "Формирование комфортной городской среды" в регионе будет направлено около 1,5 млрд рублей. Эти средства позволят обновить не менее 118 общественных пространств и 114 дворовых территорий, выбранных жителями в минувшем году.

Напомним, с 26 апреля по 30 мая 2021 года пройдет голосование за выбор общественных пространств, которые нужно благоустроить в 2022 году. Жители 19 городов и поселков Нижегородской области могут принять участие в рейтинговом голосовании на сайте za.gorodsreda.ru и сами выбрать, какую территорию у них будут благоустраивать – это может быть сквер, парк, площадь, набережная или другое востребованное у горожан общественное пространство. Голосование пройдет на новой федеральной платформе za.gorodsreda.ru, созданной на базе нижегородского портала "Голос За".

Общероссийская платформа для голосования - проект, реализованный на стыке федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда" и ведомственного проекта Минстроя России "Умный город". Техническим оператором проекта выступает АНО "Диалог Регионы".

Так как федеральная платформа za.gorodsreda.ru разработана на базе нижегородского портала "Голос За", для удобства жителей Нижегородской области было принято решение интегрировать областную платформу в федеральный проект. То есть нижегородцы смогут проголосовать за объекты, которые благоустроят в 2022 году, и на сайте golosza.ru, и на федеральной платформе za.gorodsreda.ru (при выборе Нижегородской области среди регионов России будет осуществлен переход на golosza.ru). Проголосовать за общественное пространство можно будет в том числе через свою учетную запись на портале "Госуслуги".