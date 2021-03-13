Академия МВД России и ННГУ представят Нижегородскую область в Студенческой лиге по киберспорту Общество

Сборные Нижегородской академии МВД России и Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского (ННГУ) представят регион в зональном этапе пятого сезона Всероссийской киберспортивной студенческой лиги – соревнований по киберспорту среди команд вузов и ссузов России.

Как сообщают организаторы, в рамках регионального этапа в Нижегородской области приняли участие более 20 вузов и ссузов.

В рамках зонального этапа победители региональных этапов со всей страны будут распределены на 8 групп (зон) в соответствии с федеральными округами РФ.

Победитель каждой группы (зоны) выступит в финальном этапе, где среди восьми команд будет определен победитель пятого сезона, а также разыгран призовой фонд в размере 2,5 млн рублей. Соревнования проходят в пяти видах программы – Dota 2, Counter-Strike: Global Offensive, Hearthstone, Clash Royale и StarCraft II.

СПРАВКА:

Всероссийская киберспортивная студенческая лига – ежегодные соревнования по киберспорту среди команд вузов и ссузов России, организованные Федерацией компьютерного спорта России. Трансляции соревнований проходят на официальном сайте – студлига.рф, а также в официальных сообществах Федерации в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники".