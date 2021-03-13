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Экономика

Ремонт площади перед Вечным огнем в Кремле выполнит нижегородская компания

26 марта 2021 15:13  [77] Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Ремонт площади мемориала "Вечный огонь" и прилегающих к ней территорий в Нижегородском кремле выполнит ООО "Партнер" (Нижний Новгород). Об этом сообщается на сайте госзакупок.

В ходе проведения конкурса цена контракта была снижена с 151,3 млн рублей до 150,6 млн рублей.

Всего на участие в конкурсе было подано две заявки. Однако, свое предложение о цене после начала проведения электронного аукциона предоставило лишь ООО "Партнер".  С ним и принято решение заключить контракт. 

Напомним, подрядчику необходимо провести демонтажные работы, а затем - ремонт лестницы (спуск с "Вечному огню"), установить гранитные ступени (от мемориала и от Обелиска вниз), обустроить парапет (цветник у "Вечного огня"), восстановить асфальт на ряде участков, произвести ремонт постамента танка, ремонт стелы, установить новые скамьи, урны и вазоны для цветов, высадить деревья и кустарники.

Работы должны быть выполнены до 31 июля 2021 года.

Напомним также, что выбран подрядчик, который выполнит благоустройство центральной площади Нижегородского кремля.

СПРАВКА:

ООО "Партнер" зарегистрировано в Нижнем Новгороде в 1991 году. Директор организации - Юхман Светлана Владимировна. Основным видом деятельности компании является строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Размер уставного капитала - 10 тысяч рублей.

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Теги:
Благоустройство Кремль Памятники
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