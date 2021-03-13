"Театр – это волшебное место, где царит атмосфера красоты и восхищения", - Евгений Люлин Общество

Евгений Люлин Фото: НИА "Нижний Новгород"

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин направил поздравление с Международным днем театра.

"Театр – это волшебное место, где царит атмосфера творчества, размышлений, вдохновения, красоты, радости и восхищения. Это целый мир, который дает возможность нам прикоснуться к культуре, способствует формированию духовных ценностей, прививает любовь к прекрасному", - говорится в поздравительной речи Евгения Люлина.

"Нижегородская область имеет богатую театральную историю. У нас есть театры разных стилей и жанров для детей и взрослых. Ежегодно театральные коллективы нашего региона радуют нас новыми работами. Все это благодаря кропотливому труду многих поколений актеров, режиссёров, сценаристов, музыкантов, декораторов, для которых театр стал вторым домом и смыслом жизни", - отмечается в поздравлении спикера ЗС НО.

"Дорогие друзья, благодарю за преданность искусству, за ваш талант и мастерство и те чувства, которые каждый раз мы испытываем от удивительной атмосферы театра. Желаю вам счастья, творческого вдохновения, неиссякаемой энергии, оригинальных идей и новых профессиональных успехов", - сказано в поздравлении Евгения Люлина.