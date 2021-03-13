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Культура и отдых

Юбилейный фестиваль кулинарного искусства "Арзамасский гусь" пройдет 22 мая

26 марта 2021 15:46  [185] Культура и отдых

Фото: НИА Нижний Новгород (Архив)

Юбилейный, десятый, фестиваль кулинарного искусства "Арзамасский гусь" (0+) пройдет 22 мая в режиме офлайн. Об этом сообщает организатор мероприятия - Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина.

Фестиваль состоится в пансионате "Морозовский" (село Морозовка, Арзамасский район). В 2020 году мероприятие отменили из-за пандемии коронавируса, но его участники организовали трансляцию в социальных сетях из кулинарной студии, где бренд-шеф фестиваля Андрей Сулима собрал нижегородских шеф-поваров, и они пригласили зрителей вместе готовить еду.

В 2021 году участников мероприятия ждет:

Кулинарное шоу
Участие в нем наравне с профессиональными шефами примут повара-любители. По традиции все приготовленное на этой площадке станет угощением для всех зрителей.

Конкурс барбекю
Соревнуются в нем команды по два человека. Впервые будет организован турнир для поваров-профессионалов.

Кулинарный театр
Здесь пройдут пять смен мастер-классов от шеф-поваров. Площадка будет интересна не только профессиональной аудитории и завзятым гурманам. Попасть сюда можно по предварительной регистрации.

Концерт звезды
Кто из известных исполнителей приедет на фестиваль – пока не разглашается.

Проводы гуся
Яркий финал мероприятия, когда гости провожают арзамасского гуся в плавание по Морозовскому озеру.

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Теги:
Арзамасский район Фестиваль
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