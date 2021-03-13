Юбилейный фестиваль кулинарного искусства "Арзамасский гусь" пройдет 22 мая Культура и отдых

Фото: НИА Нижний Новгород (Архив)

Юбилейный, десятый, фестиваль кулинарного искусства "Арзамасский гусь" (0+) пройдет 22 мая в режиме офлайн. Об этом сообщает организатор мероприятия - Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина.

Фестиваль состоится в пансионате "Морозовский" (село Морозовка, Арзамасский район). В 2020 году мероприятие отменили из-за пандемии коронавируса, но его участники организовали трансляцию в социальных сетях из кулинарной студии, где бренд-шеф фестиваля Андрей Сулима собрал нижегородских шеф-поваров, и они пригласили зрителей вместе готовить еду.

В 2021 году участников мероприятия ждет:

Кулинарное шоу

Участие в нем наравне с профессиональными шефами примут повара-любители. По традиции все приготовленное на этой площадке станет угощением для всех зрителей.

Конкурс барбекю

Соревнуются в нем команды по два человека. Впервые будет организован турнир для поваров-профессионалов.

Кулинарный театр

Здесь пройдут пять смен мастер-классов от шеф-поваров. Площадка будет интересна не только профессиональной аудитории и завзятым гурманам. Попасть сюда можно по предварительной регистрации.

Концерт звезды

Кто из известных исполнителей приедет на фестиваль – пока не разглашается.

Проводы гуся

Яркий финал мероприятия, когда гости провожают арзамасского гуся в плавание по Морозовскому озеру.