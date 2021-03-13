Работники культуры создают ценности, без которых невозможно развитие человека, - Евгений Люлин Общество

Фото: пресс-служба ЗС НО

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин 25 марта посетил с рабочим визитом Дзержинск, где принял участие в торжествах по случаю доя работника культуры, сообщает пресс-служба регионального парламента.

Евгений Люлин поздравил сотрудников учреждений культуры и искусства города Дзержинска с профессиональным праздником и наградил их Благодарственными письмами Законодательного Собрания.

"Работники культуры создают ценности, без которых невозможно развитие человека и человечества, формируют культурный код подрастающего поколения с самого раннего возраста. Многие люди, достигшие выдающихся результатов в различных областях, вспоминают, как занимались во Дворце пионеров, художественной школе, ансамбле художественной самодеятельности, приобщались к прекрасному, воспитывали в себе внутреннюю культуру", - подчеркнул Евгений Люлин.

"Дзержинск славится своими воспитанниками, здесь много талантливых художников, музыкантов, артистов. Труд работников культуры бесценен, это достояние нашей страны! Педагоги, хореографы, руководители детских коллективов – все, кто имеет отношение к культуре, помогают развивать нашу страну, делают нас гармоничнее, человечнее, интеллигентнее, делают мир лучше и красивее", - отметил он.