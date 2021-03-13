Сотрудники АПЗ получили награды за охрану труда Бизнес

Фото: АПЗ

Сотрудники АО "Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина" были награждены за охрану труда. Об этом сообщает пресс-служба завода.

По итогам 2020 года слесарь МСР цеха №50 Артём Попов получил звание "Лучшего уполномоченного по охране труда".

Сам АПЗ занял третье место в смотре-конкурсе на организацию работы по улучшению условий и охраны труда среди предприятий авиационной промышленности Нижегородской области.

Как отметил на отчетно-выборной конференции председатель первичной профсоюзной организации АПЗ Александр Тюрин, затраты предприятия на охрану труда в расчете на одного работника растут ежегодно. Если в 2016 году они составляли 44,7 тысяч рублей, то в 2020-м – 75,2 тысячи рублей. В течение трех лет отмечается снижение количества несчастных случаев, микротравм и профзаболеваний. Работники предприятия обеспечены спецодеждой, обувью, СИЗами. Уполномоченные по охране труда АПЗ ежегодно входят в число дипломантов областного и всероссийского смотров-конкурсов по охране труда.

СПРАВКА:

Затраты АПЗ на охрану труда сотрудников в 2020 году составили 439,48 млн рублей.