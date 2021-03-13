АПЗ закупил новое оборудование Бизнес

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Арзамасский приборостроительный завод в рамках программы техперевооружения продолжает обновление оборудования. Об это сообщает пресс-служба завода.

Сейчас в цеха №65 и №68 АПЗ поступили три новые печи.

Камерная электропечь, поступившая в литейный цех №68, выполнена по заказу предприятия. В настоящее время ведутся окончательные пусконаладочные работы с разогревом печи до максимальной температуры. Перед этим оборудование прошло процесс сушки для устранения влаги.

Еще одна печь предназначена для участка вакуумных печей цеха №68. Она используется для закаливания деталей при высоких температурах.

"Преимущество технологии в том, что закалка деталей происходит в безвоздушном пространстве, поэтому окисления и других негативных воздействий на поверхности изделий не происходит, а прочностные характеристики, сопротивление коррозии и износу многократно возрастают", - прокомментировал заместитель начальника цеха №68 Евгений Корчагин.

В цех №65 на термический участок поступила камерная высокотемпературная печь.

"Она предназначена для различных видов термообработки. Многослойная футеровка высокого качества обеспечивает хорошую теплоизоляцию и низкое энергопотребление. На новом оборудовании будет проводиться закалка и цианирование крупногабаритных деталей, в том числе пресс-форм для цеха №68", - рассказал заместитель начальника цеха №65 Владимир Ермохин.

У печи металлический корпус с камерой, рабочая зона 1,5х1,5х1,5 м. Нагревательные элементы спирального типа расположены на боковых и задней стенках рабочей камеры, а также на выдвижном поде и двери. Это обеспечивает равномерное распределение температуры в рабочей камере.