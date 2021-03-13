Испытательный цех АПЗ получил аттестацию Минобороны Бизнес

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Испытательный цех №44 АО "АПЗ" подтвердил техническую компетентность и независимость и получил свидетельство об аттестации, выданное 46-м Центральным научно-исследовательским институтом Минобороны РФ. Об этом сообщает пресс-служба завода.

Цех проходил проверку для подтверждения требований, предъявляемых в документе "Аппаратура, приборы, устройства военного назначения. Требования к испытательным подразделениям и порядок их аттестации".

К проверке была подготовлена цеховая документация: паспорта положения, руководства по качеству, должностные инструкции и др. По результатам работы комиссия вынесла решение, что цех №44 соответствует требованиям Руководящего документа, ГОСТов, и рекомендует выдать ему свидетельство сроком на три года – до марта 2024 года.