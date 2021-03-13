Социальный центр начали возводить в парке "Швейцария" Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

Социальный центр начали возводить в парке "Швейцария" Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Социальный центр разместится недалеко от входа в парк, со стороны остановки "ул. Батумская". Площадь объекта составит 482 кв метра.

В Социальном центре люди с ограниченными возможностями здоровья смогут пройти социальную реабилитацию и практикумы по безбарьерной среде, а затем применить полученные знания на территории парка в безопасных и комфортных условиях. Планируется, что здесь также будут проходить образовательные мастер-классы, кружки, лекции, учебные и экспозиционные мероприятия, тактильные выставки с уклоном на обучение, реабилитацию и социализацию маломобильных групп населения.

На прошлой неделе в парке "Швейцария" также начался монтаж каркасов еще двух павильонов — Детского кафе и Хозблока №3.

Детское кафе расположено между остановками "Тобольские казармы" и "ул. Медицинская". Деревянный каркас устанавливают на подготовленное осенью основание. На сегодня конструкция готова на 70%. Павильон будет одноуровневым, площадь отапливаемых помещений составит 77 кв метров. По углам появятся 4 цилиндрические открытые террасы, где одновременно смогут располагаться разные группы детей. Внутри будет санузел, оборудованный в том числе для маломобильных групп населения.

Хозблок №3 расположен между остановками "ул. Сурикова" и "Кинотеатр "Электрон" (рядом с полем для мини-футбола). Его площадь составит 193 кв метров. В павильоне появится зона персонала с помещением для отдыха, раздевалками, душевыми, санузлами и мастерской. Здесь, как и в других хозблоках, будет храниться уборочная техника, инвентарь, материалы. В мастерской можно будет, к примеру, проводить текущий ремонт элементов парка.