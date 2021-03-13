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Общество

Испытания системы теплоснабжения на герметичность пройдут в Дзержинске

26 марта 2021 17:12  [182] Общество

Дзержинские тепловые сети Нижегородского филиала ПАО "Т Плюс" совместно с Дзержинской ТЭЦ с 31 марта будут проводить испытания закрытой системы теплоснабжения города на герметичность.

По данным пресс-службы компании, для этого в сетевую воду, циркулирующую в системе отопления, будет вводиться безвредный краситель, придающий воде желто-зеленую окраску.

Испытания проводятся для контроля плотности тепловых сетей, определения мест утечек, а также несанкционированного потребления сетевой воды. Устранение выявленных дефектов поможет обеспечить надежную работу тепловых сетей в следующий отопительный сезон 2021-2022 гг.

Органический краситель "Уранин А" соответствует санитарным нормам и правилам и разрешен для определения утечки воды в теплосетях. Реагент безвреден для здоровья людей и окружающей среды, широко используется для подкрашивания мыла, шампуней, лечебных солей и других декоративных целей.

Сотрудники компании предупреждают, что при обнаружении течей воды желто-зеленой окраски, а также любых повреждений тепловых сетей необходимо немедленно сообщить диспетчеру Дзержинских тепловых сетей по телефону 25-95-70 или в оперативно-диспетчерскую службу по телефону 050.

СПРАВКА:

Группа "Т Плюс" (до июня 2015 года — "КЭС Холдинг") — крупнейшая российская частная компания, работающая в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Основные направления деятельности: генерация, энерготрейдинг, ритейл, энергосервис. "Т Плюс" обеспечивает стабильное и бесперебойное энергоснабжение в 16 регионах России. Клиентами компании являются более 14 млн физических лиц и более 160 тысяч юридических лиц. Под управлением Группы "Т Плюс" находится 61 электростанция, более 400 котельных и почти 18 000 километров тепловых сетей. Установленная электрическая мощность энергообъектов Группы составляет 15,5 ГВт, тепловая мощность – 55 тыс. Гкал/ч.

В составе Нижегородского филиала Группы "Т Плюс" работают Дзержинская, Новогорьковская, Сормовская ТЭЦ, Дзержинские и Кстовские тепловые сети.
Производственная площадка Дзержинские тепловые сети обслуживает 59 км магистральных тепловых сетей и 226 км сетей отопления и горячего водоснабжения (в однотрубном исчислении), 36 центральных тепловых пунктов.

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Теги:
Дзержинск ЖКХ Т Плюс
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