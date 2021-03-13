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Общество

Житель Бора получил от ДУКа компенсацию из-за протекающей кровли

26 марта 2021 17:30  [191] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Житель Бора получил компенсацию от домоуправляющей компании из-за протекающей кровли. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.

В марте 2020 года мужчина обнаружил протечки в крыше сразу в нескольких комнатах своей квартиры. Из-за этого его имуществу был причинен значительный ущерб, пояснили в пресс-службе.

Мужчина несколько раз обратился с жалобой в ДУК, но причины протекания кровли так и не были устранены.

После этого пострадавший принял решение защитить свои права в Борском городском суде. Он подал иск к ДУКу с требованием о возмещении ущерба, судебных расходов и компенсации морального вреда.

В ходе рассмотрения дела ДУК не предоставил суду доказательств, свидетельствующих о своевременной проверке кровли на отсутствие протечек. Также он не отчитался о проверке и очистке кровли от мусора, грязи и наледи, препятствующей стоку дождевых и талых вод.

Суд пришел к выводу, что домоуправляющая компания исполняла свои обязанности по содержанию общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащим образом. В результате она должна возместить истцу убытки в размере 46,6 тысяч рублей, компенсацию морального вреда - 2 тысячи рублей, судебные расходы - 10,2 тысячи рублей, и заплатить штраф - 24,3 тысяч рублей.

Ответчиком на данное решение подана апелляционная жалоба.

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Теги:
Бор ДУК Суд
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