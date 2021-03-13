Вице-спикер СФ Николай Журавлев оценил успехи Нижегородской области Политика

Фото: Кирилл Мартынов

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел рабочую встречу с заместителем председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Николаем Журавлевым. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В ходе рабочей встречи обсуждалось социально-экономическое развитие Нижегородской области, использование механизма инфраструктурных облигаций в регионе, подготовка к юбилею Нижнего Новгорода.

"Важно, когда представители федеральных органов власти лично приезжают знакомиться с ситуацией и изменениями, происходящими в регионах. Этот год для Нижегородской области особенный – в августе мы будем праздновать 800-летие Нижнего Новгорода. Это событие федерального масштаба, имеющее значение для всей страны", - сказал Глеб Никитин.

Губернатор пригласил Николая Журавлева принять участие в праздновании 800-летия Нижнего Новгорода и отметил, что сейчас в регионе реализуется ряд значимых проектов. В частности, ведется строительство уникальной "Школы 800", двух транспортных развязок, реконструируются Нижегородский кремль, парк "Швейцария", идет благоустройство более 30 общественно значимых территорий, организована реставрация более 100 объектов культурного наследия.

Глеб Никитин отметил, что, несмотря на пандемию, региону в 2020 году удалось сохранить позитивную динамику по ряду важнейших направлений. Объем инвестиций в основной капитал по итогам 2020 года составил 383,1 млрд рублей, что почти на 90 млрд рублей выше уровня 2019 года в действующих ценах, или на 20,6% - в сопоставимых. Это значительно выше среднероссийского показателя.

Губернатор подчеркнул, что на улучшение ситуации в экономике к концу 2020 года в наибольшей степени повлияло оказание федеральной и региональной поддержки наиболее пострадавшим отраслям. Общий объем мер стимулирования экономики по состоянию на 31 декабря 2020 года составил 77,3 млрд рублей, в том числе безвозмездные выплаты пострадавшим предприятиям и гражданам - 33,1 млрд рублей. Почти 23 тысячи субъектов МСП воспользовались мерами прямой безвозмездной финансовой поддержки, около 29 тысяч юридических лиц и индивидуальных предпринимателей воспользовалось льготой по отсрочке или освобождению от уплаты налогов.

"Нижегородская область в числе лидеров по несырьевому неэнергетическому экспорту в стране. Рост на 14% - очень достойный показатель. Объем реализуемых инвестиционных соглашений - 39 с объемом инвестиций 437 миллиардов рублей - говорит сам за себя", - отметил Николай Журавлев успехи региона.

Также Глеб Никитин рассказал Николаю Журавлеву о планах по использованию механизма инфраструктурных облигаций в Нижегородской области.

"Мы уверены, что применение этого механизма даст возможность не только реализовать крупные инфраструктурные проекты, но и благодаря синергетическому эффекту позволит сформировать принципиально новый подход к механизму достижения национальной цели по созданию комфортной и безопасной среды для жизни. Это строительство новых дорог, социальных объектов, инженерной инфраструктуры для новых микрорайонов. Рассчитываем, что наши предложения будут поддержаны на федеральном уровне", - добавил губернатор Нижегородской области.

"Формирование рынка инфраструктурных облигаций необходимо для привлечения финансирования в строительство – объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры. Сегодня одной из первых стала Нижегородская область, в которой пройдет пилотная апробация данного механизма. Это очень важный шаг в достижении амбициозных целей и задач по созданию современного облика российских регионов, обеспечению комфортной, благоприятной, безопасной среды для проживания. Кроме того, это рост экономического потенциала субъектов, возможность реализации масштабных проектов и освоения новых территорий", - заключил Николай Журавлев.