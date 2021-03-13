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Общество

Подрядчик начал готовить к реконструкции сквер на пл.Горького

26 марта 2021 18:03  [194] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Подрядчик приступил к подготовительным работам по реконструкции сквера имени Горького в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Реконструкция сквера ведется в рамках программы "Вам решать".

Подрядная организация ООО "Московское наследие" уже оградила территорию, установила дорожные знаки, с площади вывозят снег. Строители отметили, что все деревья в сквере огорожены специальными щитами, чтобы их случайно не повредили в процессе работ в рамках первого этапа благоустройства. В ближайшее время транзит пешеходов через сквер будет закрыт.

Глава администрации Нижегородского района Илья Лагутин сказал, что за благоустройством сквера будет организован усиленный контроль.

Напомним, что сквер сохранит свою планировочную структуру, которая является предметом охраны. При этом в рамках благоустройства сквера будет обновлено дорожное покрытие, заменено все освещение и отремонтировано ограждение сквера.

Ранее сообщалось, что на работы по ремонту и озеленению сквера планируется направить 75 млн рублей.

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Теги:
Благоустройство Сквер
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