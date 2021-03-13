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Общество

Жители Дивеева хотят реализовать 15 инициатив по проекту "Вам решать"

26 марта 2021 18:21  [200] Общество

Жители Дивеевского муниципального округа голосуют за 15 инициатив, выдвинутых в рамках регионального проекта инициативного бюджетирования "Вам решать". Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"В прошлом году благодаря совместным усилиям власти, населения и спонсоров в округе было реализовано 8 проектов по программе поддержки местных инициатив. В этом году мы хотим реализовать 15 инициатив в рамках проекта "Вам решать". Жители нашего округа выдвинули свои идеи и сейчас активно за них голосуют. На сегодняшний день почти 900 неравнодушных граждан поддержали представленные проекты", - рассказал глава МСУ Сергей Кучин.

Напомним, голосование в поддержку инициативного проекта проходит на портале вамрешать.рф, также нижегородцы могут отдать свой голос через call-центр по телефону: 8-800-222-79-45.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что именно активность граждан при голосовании станет ключевым показателем при принятии решения о поддержке проектов.

"Мне хочется поблагодарить все инициативные группы, принявшие участие в работе. Ваше неравнодушие позволяет делать лучше и комфортнее наши города и села. Вы не жалеете сил и времени, чтобы реализовать проекты, полезные вашим землякам. Призываю всех голосовать за представленные инициативы. Это реальная возможность повлиять на жизнь своей малой родины", - отметил Глеб Никитин.

Отбор инициативных проектов будет осуществляться конкурсной комиссией до 1 мая 2021 года.

На реализацию инициатив жителей области, которые пройдут конкурсный отбор проекта "Вам решать", в региональном бюджете 2021 года заложено 730 млн рублей. Все проекты будут реализованы в текущем году.

Как уже сообщалось, в прошлом году президент России Владимир Путин подписал закон об инициативном бюджетировании на муниципальном уровне.

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