Районы Нижнего Новгорода отчитались о вывозе снега и откачке воды с улиц 26 марта Общество

Районы Нижнего Новгорода отчитались о вывозе снега и откачке воды с улиц 26 марта Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Администрации районов Нижнего Новгорода рассказали о работах по вывозу снега и откачке воды с улиц 26 марта.

Как рассказали в администрации Ленинского района, сегодня в уборке улично-дорожной сети задействовано 35 дорожных рабочих и 17 единиц спецтехники. Управляющие компании организуют работу 246 дворников по уборке снега возле жилых домов, включая 27 единиц спецтехники. По обращениям граждан проведена расчистка дворов на ул. Космонавта Комарова, 17, ул. Профинтерна, 7а, ул. Голубева, 1, ул. Днепропетровская, 10,12, проездов к домам № 6/1 и № 10/1 по пл. Комсомольская.

Кроме того, утром 26 марта велась откачка талых вод на ул. Героя Чугунова и ул. Арктической.

В Автозаводском районе ведется очистка дождеприемных решеток, отстойной части дождеприемных колодцев и перепускных труб от снега, льда и скопившегося мусора. На 26 марта из 818 дождеприемных решеток очищено 680 на улицах Веденяпина, Львовской, Плотникова, Раевского, Южном шоссе, пр. Молодежном, Бусыгина и др.

Кроме того, продолжается откачивание талых вод на улицах района. Сегодня водооткачивающая техника работает на улицах Васнецова, Челюскинцев, Лоскутова и др.

В Московском районе сегодня продолжается откачка воды сегодня на пр. Героев, ул. Гастело, ул. Волнистой, ул. Народной, на кольце автобусов по ул. Рябцева и кольце троллейбуса на ул. Чаадева. Кроме того, коммунальщики очищают тротуары и заезды по ул. Страж революции и ул. 50 лет Победы. Очисткой дворовых территорий занимаются 333 дворника и 34 единицы техники, на муниципальных территориях задействованы 70 дорожных рабочих и 38 единиц техники.

Напомним, глава города Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поручил главам районов города совместно с ДУКами применять комплексный подход к уборке дворов.