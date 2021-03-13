Нижний сегодня: главные события дня Общество

Озвучены данные о заболевших коронавирусом нижегородцах на 26 марта

По данным на 26 марта в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 105 987 человек, в том числе 326 новых случаев заболевания выявлено за прошедшие сутки, а днем ранее - 331 новый случай COVID-19. Коэффициент распространения инфекции на 26 марта составляет 0.95.

Две тысячи фиктивных регистраций мигрантов в "резиновых квартирах" выявлено в Нижегородской области

Пандемия коронавируса в 2020 году и ограничительные меры обусловили сокращение числа мигрантов. При этом сотрудники правоохранительных органов пресекли около 5,5 тысяч нарушений и выявили почти 2 тысячи фактов фиктивной регистрации иностранцев.

Заболевших COVID-19 за прошедшие сутки не выявлено в 17 районах Нижегородской области

Случаев заболевания коронавирусом за прошедшие сутки не выявлено в 17 районах Нижегородской области. Всего сейчас в регионе COVID-19 верифицирован у 105 987 человек, из которых 46 516 проживают в Нижнем Новгороде, а остальные 59 471 – за пределами областного центра.

Экс-глава Нижегородского района Алексей Мочкаев приговорен к двум годам лишения свободы условно

Еще в 2016 году первый заместитель главы администрации Бора Алексей Мочкаев руководил заключением договора аренды имущественного комплекса между экс-директором местного муниципального транспортного предприятия и подконтрольной чиновнику коммерческой организацией. При этом стоимость аренды комплекса была заведомо занижена. В итоге муниципальному предприятию с декабря 2016 года по февраль 2018 года был нанесен ущерб в размере почти 2,8 млн рублей.

Вылеты из Нижнего Новгорода в Геленджик стартуют с 31 мая

Первый рейс запланирован на 31 мая. Рейсы будут выполняться до 29 сентября на самолетах "Суперджет-100" вместимостью 100 пассажиров.

Россия возобновляет авиасообщение еще с шестью странами

С 1 апреля станут доступны рейсы в Германию, Венесуэлу, Сирию, Таджикистан, Узбекистан и Шри-Ланку.