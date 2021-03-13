Мужество и стойкость росгвардейцев внушают уверенность в благополучном развитии событий, - Глеб Никитин Общество

Мужество и стойкость росгвардейцев внушают уверенность в благополучном развитии событий. Говорится в поздравлении губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, направленного военнослужащим и сотрудникам войск национальной гвардии России. Текст поздравления распространила пресс-служба главы региона.

Как отметил Глеб Никитин, решение президента России Владимира Путина о создании Росгвардии, принятое 5 лет назад, открыло новую страницу в истории органов правопорядка страны. За этот период войска национальной гвардии проделали большой путь. "В рядах Росгвардии служат люди, готовые в любой момент отстаивать интересы Родины. Они защищают безопасность граждан во время массовых мероприятий, участвуют в борьбе с экстремизмом и терроризмом, осуществляют охрану важнейших объектов. Росгвардия постоянно совершенствует механизмы своей работы, соответствуя самым современным требованиям", - добавил нижегородский губернатор.

"Нижегородских военнослужащих Росгвардии отличает преданность своему делу, сознательное и ответственное отношение к служебным обязанностям. Росгвардейцы уже с честью выполнили немало сложных задач, но впереди еще много важных событий. В прошлом году Росгвардия активно участвовала в борьбе с пандемией, обеспечивала охрану правопорядка. Мужество и стойкость росгвардейцев внушают уверенность в благополучном развитии событий. В этом году нам предстоит отметить 800-летие Нижнего Новгорода. Уверен, что профессионализм военнослужащих и сотрудников войск национальной гвардии России позволит обеспечить безопасность и спокойствие нижегородцев и гостей города", - сказал в заключение Глеб Никитин.