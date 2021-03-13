ДУК Приокского района вернул нижегородцам 154 тысячи рублей после вмешательства ГЖИ Общество

ДУК Приокского района Нижнего Новгорода вернул жителям 154 тысячи рублей после вмешательства Госжилинспекции, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Стоит отметить, что Домоуправляющая компания Приокского района произвела перерасчет жителям по платежам за электроэнергию, потребленную на общедомовые нужды, только по требованию ГЖИ.

После внеплановой проверки выяснилось, что жильцы дома на улице Крылова переплатили 154 тыс. рублей.

Начисление платы жильцам производилось по показаниям общедомового счётчика, при этом ДУК не принимал во внимание утвержденный норматив потребления. В марте текущего года жителям дома был произведен перерасчет.