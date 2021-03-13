Администрация обязала усилить работу по очистке тротуаров в Приокском районе Общество

Администрация Приокского района Нижнего Новгорода обязала подрядчиков усилить работу по очистке тротуаров в районе, сообщает пресс-служба администрации города.

И.о. главы администрации Приокского района Вадима Харченко провел инспекционный объезд, по итогам которого решено усилить уборку тротуаров от снега и просыпку их пескосоляной смесью.

За ночь талая вода замерзает, а ночью превращаясь в ледяную корку.

Работы по ликвидации снега в районе продолжаются. Сегодня работает 17 единиц техники и дорожные рабочие на улицах Шапошникова, Медицинской, Анкудиновском шоссе. Механизированная уборка проводится на улицах Луганской, 3, Тропинина, 2а, Терешковой, 2.

Напомним, глава города Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поручил главам районов города совместно с ДУКами применять комплексный подход к уборке дворов.

Ранее сообщалось, что около 1,6 млн кубометров снега вывезли с улиц и дворов Нижнего Новгорода с начала зимы.

По данным ФГБУ "Верхне-Волжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", в феврале 2021 года были перекрыты абсолютные максимумы месячного количества осадков: их количество в нагорной части города составило 246% (91 мм) от средних многолетних значений и 260% (78 мм) в заречной части. За период с 1936 по 2020 годы по нагорной части города и в период 1945 по 2020 годы по заречной части максимальное месячное количество осадков в феврале отмечалось по нагорной части в 2001 году, а в заречной – в 1966 году.