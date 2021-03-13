Сормовский район Нижнего Новгорода подтопило талыми водами Общество

Сормовский район Нижнего Новгорода подтопило талыми водами, сообщает пресс-служба администрации города.

Стоит отметить, что только с начата марта с улиц района откачано более 5 759 кубометров талых вод.

Только за прошедшие сутки было откачано 1 170 кубометров талых вод с улиц Светлоярской, Героев Космоса, Базарной и проспекта 70 лет Октября.

На сегодняшний день шесть водооткачивающих машин работают на участках, подверженных подтоплениям, - Лунской, Федосеенко, Светлоярской, Героев Космоса, Иванова.

Напомним, глава города Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поручил главам районов города совместно с ДУКами применять комплексный подход к уборке дворов.

По данным ФГБУ "Верхне-Волжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", в феврале 2021 года были перекрыты абсолютные максимумы месячного количества осадков: их количество в нагорной части города составило 246% (91 мм) от средних многолетних значений и 260% (78 мм) в заречной части. За период с 1936 по 2020 годы по нагорной части города и в период 1945 по 2020 годы по заречной части максимальное месячное количество осадков в феврале отмечалось по нагорной части в 2001 году, а в заречной – в 1966 году.