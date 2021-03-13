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Общество

Откачка талых вод и вывоз снега продолжается в Нижнем Новгороде 28 марта

28 марта 2021 13:54  [153] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Администрации районов Нижнего Новгорода рассказали о работах по вывозу снега и откачке воды с улиц 28 марта

В ночь на 28 марта дорожные службы Сормовского района убирали снег на улице Федосеенко. Днем 28 марта спецтехника задействована на уборке снега также на внутриквартальных проездах на улице Федосеенко. В уборке улично-дорожной сети задействовано 26 единиц техники и 55 дорожных рабочих. Шесть водооткачивающих машин работают на участках, подверженных подтоплениям - Федосеенко, Светлоярской, Героев Космоса и пр. 70 лет Октября.

В ночь с 27 на 28 и днём 28 марта в Нижегородском районе велась расчистка снега на таких улицах, как Пискунова, Ковалихинская, Горького, Грузинская, Ильинская, а также в переулках Обозном и Плотничном. Всего на улично-дорожной сети работает более 30 единиц спецтехники и 70 дорожных рабочих.

За прошедшие сутки в Ленинском районе с улиц Новикова-Прибоя и Героя Попова, проспекта Ленина и Комсомольского шоссе откачано 530 кубометров талых вод. Работы по откачке талых вод с проблемных участков района продолжаются. На 28 марта скопление талых вод выявлено на ул. Алма-Атинской, трамвайных остановках "Аксакова" и "Ростовская", ул. Херсонской, у троллейбусного депо №3 по маршруту трамвая №417.

Также за минувшие сутки работы по откачке воды проведены на дублёре бульвара Заречный, д. 3,5, ул. Дружбы, ул. Лесной, ул. Сухопутной, д. 1, пл. Комсомольской, д. 10/3. Кроме того, силами подрядной организации выполнена очистка тротуара по ул. Гончарова, 2Б, пр. Ленина 28/12, 60, около школы № 100 и вывезен снег на пр. Ленина, д. 59-61 и пл. Комсомольская, 10/3.

Подрядные организации Приокского района также продолжают работы по очистке территории от снега. В воскресенье сделан упор на очистку грейдером прибордюрных полос на проспекте Гагарина. Как сообщили в администрации района, данные работы эффективнее проводить в выходные дни, когда на главной магистрали нет сильного потока машин.

Также подрядные организации начали сбор мусора, который появился после таяния снега, особенно это касается газонов и остановок. В администрации отметили, что всего в районе задействовано 16 единиц техники (5 КДМ, 3 МТЗ, 3 газели, 2 погрузчика, экскаватор, самосвал и грейдер) и 16 дорожных рабочих.

В Советском районе 28 марта дорожные работы запланированы в кварталах улиц им.Маршала Рокоссовского, Н. Сусловой, Артельной, Б. Корнилова, Бекетова и пр. Гагарина. В уборке улиц от снега и наледи задействовано 33 единицы снегоуборочной техники и 48 дорожных рабочих.

Вывоз снега в Автозаводском районе сегодня организован на улице Колхозной и пр. Кирова. Водооткачивающая техника и помпа работают на улицах Переходникова, 3, Строкина, 18 и др. Кроме того, ведется сбор мусора вдоль центральных дорог.

Напомним, глава города Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поручил главам районов города совместно с ДУКами применять комплексный подход к уборке дворов.

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Теги:
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