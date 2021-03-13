Акция по сбору бытовой техники на переработку пройдет в Нижнем Новгороде 18 апреля Общество

Фото: организаторы акции

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Акция по сбору бытовой техники и электроники на переработку пройдет в Нижнем Новгороде 18 апреля. Об этом сообщают организаторы акции.

Согласно информации, сдать можно практически любую бытовую технику и электронику: от проводов и мобильных телефонов до старых компьютеров, телевизоров и пылесосов. Все собранное отправится компании-заготовителю, а затем - на переработку.

Также на переработку можно сдать пластиковые карты и компакт-диски.

Акция "Электронный сбор" пройдет:

парковка ТЦ "Седьмое Небо" (напротив вывески H&M)

парковка ТЦ "МЕГА" (рядом с экостанцией)

парковка ТЦ "Небо"

За три предыдущие акции "Электронный сбор" жители Нижегородской области собрали и отправили на переработку почти 5 тонн техники.