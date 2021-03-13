Свет и горячую воду частично отключили в пяти домах Нижнего Новгорода 29 марта 2021 года. Об этом сообщается на сайте городского ГО ЧС.
Это связано с проведением плановых работ на системах электроснабжения и водоснабжения.
Так, с 9:00 света нет в домах №4, 6 по ул. Норвежская и №38 по ул. Эльтонская в Советском районе. Работы планируется завершить к 16:00.
Кроме того, с 9:00 в домах №44 по ул. Гордеевская в Канавинском районе и №97 по ул. Федосеенко в Сормовском районе временно отключена горячая вода. Ее подача возобновится к 13:00 и 14:00.
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