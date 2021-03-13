Глеб Никитин и Анна Кузнецова обсудили реализацию соцпроектов в Нижегородской области Общество

Анна Кузнецова и Глеб Никитин Фото: Кирилл Мартынов

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова провели рабочую встречу в Москве. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Согласно информации, в ходе встречи детский омбудсмен представила губернатору итоги проверки, которую провели в регионе специалисты аппарата уполномоченного при президенте России по правам ребенка.

Инспекция предполагала визиты в детские дома и дома ребенка, социально-реабилитационные центры и учебно-воспитательные учреждения в Нижнем Новгороде, а также в некоторых других муниципальных образованиях. Специалисты проверили работу отдельных органов опеки и попечительства, комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, изучили десятки документов.

Особое внимание уделялось межведомственному взаимодействию субъектов системы профилактики. Глеб Никитин и Анна Кузнецова обсудили основные проблемы, обнаруженные при проверке, и наметили пути их преодоления.

"Для решения выявленных специалистами аппарата уполномоченного проблем будут приняты все необходимые меры. Важно, чтобы решение этих вопросов в дальнейшем позволило создавать новые практики и системно менять ситуацию к лучшему", – отметил Глеб Никитин.

Также Глеб Никитин и Анна Кузнецова акцентировали внимание на лучших практиках и инновациях региона. Детский омбудсмен подчеркнула необходимость и значимость цифровой трансформации социальной сферы.

Глава региона отметил, что в Нижегородской области уже проводится работа в этом направлении. "За полтора года мы проанализировали деятельность системы социальной помощи. Выявили большое количество проблем. Среди них – дублирование функций в различных учреждениях, отсутствие межведомственного взаимодействия", – сообщил Глеб Никитин.

Губернатор добавил, что полученные результаты легли в основу работы проектного комитета по реформированию системы социальной помощи, созданного в регионе.

"Выявленные в Нижегородской области проблемы в сфере оказания помощи детям и семьям с детьми отмечаются в большинстве регионов, и есть решения, которые помогают эти трудности преодолеть", - отметила Анна Кузнецова.

В целях оперативного решения социальных вопросов в Нижегородской области стороны договорились о развитии сотрудничества в рамках проекта "Социальный навигатор".

На встрече также затрагивалась тема доступности информации для родителей детей с особенностями развития, специалистов для работы с этой категорией несовершеннолетних. Губернатор и уполномоченный по правам ребенка обсудили деятельность регионального ресурсного центра по организации сопровождения детей с ментальными нарушениями, который действует в Нижнем Новгороде.

Анна Кузнецова отметила особую важность профилактической работы с подростками, которые подверглись деструктивному информационному влиянию. Перспективной площадкой для развития этого направления деятельности может стать центр наставничества "Хулиганодом", который недавно открылся в Нижнем Новгороде.

Кроме того, глава региона и детский омбудсмен договорились о совместной реализации новых проектов. В завершение встречи губернатор пригласил уполномоченного при президенте России по правам ребенка посетить Нижегородскую область.