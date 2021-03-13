Нижегородская область приобрела передвижную лабораторию для диагностики дорог Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

Нижегородская область приобрела передвижную лабораторию для диагностики качества дорог. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

"Такое оборудование позволяет собирать полную информацию о состоянии дорожного полотна и более четко планировать ремонтные работы, рассчитывать их объем. Все это повысит эффективность реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", - пояснил Глеб Никитин.

В частности, передвижная лаборатория позволяет собирать сведения о разрушениях дорожного полотна, выбоинах, трещинах, колейности. С ее помощью производится приемка дорог после ремонта, контролируемые параметры измеряются и сравниваются с нормативными величинами, давая полноценную картину качества выполнения работ.

"Специалисты начнут использовать лабораторию уже этим летом. Благодаря ее применению можно более взвешенно подходить к выбору участков, требующих ремонта, для их дальнейшего включения в нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Важно, чтобы критерии отбора участков для ремонта были максимально прозрачными и объективными", - рассказал Глеб Никитин.

Глава региона добавил, что оценка итогов работы будет содержать и информацию о возможных скрытых дефектах дорожного полотна, а это поможет устранять их в рамках гарантийных обязательств.

По данным регионального Минтранса, передвижная лаборатория представляет собой комплект оборудования, оснащенный электронными датчиками, видеокамерами, компьютерами, георадарами, блоком привязки к GPS-координатам.

Оборудование позволяет измерять интенсивность транспортного потока, геометрические параметры - длину и ширину асфальтового покрытия, его ровность и сцепные свойства. Также специалисты могут определять прочность дорожной одежды, фиксировать обстановку дороги-пересечения, примыкания, дорожные знаки, барьерное ограждение, водопропускные трубы, мосты. В результате обследования собираются данные о продольном профиле трассы, ее уклонах, высотных отметках и расстоянии видимости на каждом измеряемом участке. Эти сведения необходимы для принятия решения о целесообразности установки предупреждающих дорожных знаков и о схеме разметки.

Полученные результаты инструментального обследования обрабатываются и объединяются в базе данных, формируя паспорта автомобильных дорог.

Напомним, национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации". Он включает в себя четыре федеральных проекта: "Дорожная сеть", "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства", "Безопасность дорожного движения" и "Автомобильные дороги Минобороны России".