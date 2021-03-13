Откачка талых вод и вывоз снега продолжается в Нижнем Новгороде 29 марта Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Администрации районов Нижнего Новгорода рассказали о работах по вывозу снега и откачке воды с улиц 29 марта.

В Канавинском районе техника в течение всего дня будет откачивать воду на улицах Тонкинской, Кузбасской, Ухтомского, Путейской, Гордеевской, Московском шоссе, 29А, Пролетарской, а также в переулке Камчатском. Московское шоссе в администрации назвали самым проблемным участком, поэтому водооткачивающая техника там работает постоянно.

На территории Советского района 29 марта дорожные работы запланированы в кварталах улиц Охотничьей, Гейне, Бекетова, Моховой, Богородского, Ванеева и Белинского. Задействовано 32 единицы снегоуборочной техники и 48 дорожных рабочих. Кроме того, по информации районной администрации, начался ремонт дорожного полотна в границах улиц Невзоровых, Белинского и Окского съезда.

В Приокском районе сегодня на расчистке дорог и улиц задействовано 36 единиц техники (9 МТЗ, 8 газелей, 7 КДМ, 7 погрузчиков, 4 самосвала и грейдер) и 51 дорожный рабочий. Работы по очистке проездов и тротуаров и вывозу снега организованы у домов №110,110а и 110б проспекта Гагарина и на улице Столетова. Также расчищаются дворы улиц Сурикова, 12а, Голованова, 59, Жукова, 1 и в микрорайоне Щербинки-1.

Сегодня водооткачивающая техника в Автозаводском районе работает на улицах Васнецова, Челюскинцев и др. Кроме того, идет расчистка прибордюрной полосы и сбор мусора вдоль центральных дорог на пр. Ленина, пр. Молодежном, Южном шоссе, ул. Дьяконова. Работы по очистке дождеприемных решеток в районе завершены полностью.

В ночь с 28 на 29 марта уборка снега в Нижегородском районе осуществлялась на улицах Ульянова, Казанском съезде, Большой Печерской, Малой Ямской, Горького, Маслякова, Ильинской. Кроме того, водооткачивающая техника работала на улице В.Печерской. В планах работ на сегодня произвести уборку снега на Рождественской, Родионова, Минина, Большой Покровской, микрорайоне В.Печеры, Ульянова, Варварской, Верхне-Волжской и Нижне-Волжской набережной, а также улице Белинского.

Напомним, глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поручил главам районов города совместно с ДУКами применять комплексный подход к уборке дворов.