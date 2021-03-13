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Общество

Собака, которую пыталось спасти МЧС с острова на Оке, самостоятельно переплыла реку

29 марта 2021 16:46  [5] Общество

Фото: скриншот видео ГУ МЧС России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

"Попавшая в западню" собака смогла вернуться с острова "Гребневские пески" на Оке в Нижнем Новгороде самостоятельно. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

"Собака переплыла реку с острова и выбралась на противоположный берег самостоятельно", - рассказали в ведомстве.

Напомним, что сегодня сотрудники МЧС организовывали операцию по спасению животного. Информация о том, что собака не может выбраться с острова, была размещена в социальных сетях накануне. Спасатели отправились туда на судне на воздушной подушке. Однако, поймать животное им не удалось, собака убежала в лес. 

Ранее старший госинспектор группы патрульной службы "Окская" Анатолий Королихин отмечал, что это не единственный случай. Собаки постоянно живут на этом острове и ежегодно их пытаются спасти, однако в руки людям они не даются.

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Теги:
Животные МЧС Река
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