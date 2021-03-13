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Общество

Более 300 тысяч деревьев высадят в Нижегородской области в рамках акции "Сад памяти"

30 марта 2021 11:19  [124] Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

Более 300 тысяч саженцев ели и сосны высадят в Нижегородской области в рамках международной акции "Сад памяти". Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В этом году акция проводится во второй раз и приурочена к 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин призвал жителей региона поддержать эту инициативу, отдав дань памяти подвигу павших героев.

"Вклад горьковчан в Великую Победу бесценен. Наш регион оснащал армию военной техникой, был центром формирования воинских частей, принимал раненых в многочисленных госпиталях. Неслучайно в год 75-летия Победы Нижнему Новгороду было присвоено звание "Город трудовой доблести", - сказал Глеб Никитин.

"Ценность акции еще и в том, что она объединяет две важнейшие миссии – патриотическую и экологическую. Она позволяет привлечь внимание к проблемам восстановления лесов, внести личный вклад в реализацию нацпроекта "Экология", продемонстрировать свою социальную и экологическую ответственность. В Нижегородской области акция пройдет на землях лесного фонда, где уже подобрано 39 лесных участков для посадки сеянцев ели и сосны на общей площади 95 гектаров", - добавил губернатор.

"Принять участие в акции может каждый. Информация о лесных участках, времени и местах сбора, где планируется проведение акций, размещена на официальном сайте акции

Как сообщалось ранее, на встрече с экологами 7 июля 2020 года президент РФ Владимир Путин поддержал инициативу волонтеров о ежегодном проведении международной акции "Сад памяти". Акция предполагает высадку 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны и проводится в рамках федерального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экология".

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Теги:
Акции Растения Экология
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