Нижегородские вузы создадут лабораторию для исследования деятельности мозга Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

Руководители пяти нижегородских вузов подписали соглашение о создании межвузовской лаборатории нейрофизиологии и когнитивных исследований. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В создании лаборатории примут участие такие вузы, как ПИМУ, НИУ ВШЭ, ННГУ им. Н.И. Лобачевского, НГЛУ им. Н.А.Добролюбова и НГПУ им. Козьмы Минина.

Лаборатория будет создана на базе Приволжского медицинского университета, в здании на улице Невзоровых в Нижнем Новгороде. Оно было передано вузу правительством Нижегородской области в 2020 году для развития центра по работе с детьми с аутизмом. Под лабораторию планируется выделить один из этажей здания.

Создание лаборатории пройдет в рамках окружного проекта "Ментальное здоровье" под кураторством аппарата полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе, а также в рамках деятельности Нижегородского НОЦ.

Напомним, решением президента России Владимира Путина 2021 год признан Годом науки и технологий. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин ранее подчеркнул, что это решение особо важно для нашего региона.

"Нижегородская область всегда развивалась благодаря теснейшей связи высшего образования, науки и реального сектора экономики. Наш регион стабильно входит в пятерку лучших в стране по уровню образовательного потенциала. Неслучайно в Нижегородской области в числе первых в стране создан Научно-образовательный центр мирового уровня. Он объединяет науку, промышленность, бизнес, образование и является по-настоящему творческим пространством. Всего в вузах Нижегородской области обучается около 90 тысяч человек. У региона колоссальный потенциал в сфере науки и технологий, для его максимального раскрытия необходимы новые партнеры и самые передовые решения", - отмечал Глеб Никитин.