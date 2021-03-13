Ситикард сегодня возобновил продажу и возможность пополнения пенсионных проездных Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Ситикард сегодня – 30 марта, возобновил продажу и возможность пополнения пенсионных проездных в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Напомним, что 31 марта для нижегородцев в возрасте 65+ завершается режим обязательной самоизоляции и с 1 апреля они могут начать пользоваться льготными транспортными картами, которые были заблокированы с ноября 2020 года.

Пополнить транспортную карту или купить новый проездной можно через кассира на почте, в газетном киоске, на станции метро или дистанционно с последующей записью пополнения на свою карту.

Напомним, что все неиспользованные поездки, которые оставались до блокировки проездного, продолжат действовать. Если на момент приостановления действия карт у пользователя предусматривался льготный безлимитный проездной, то с 1 апреля такой проездной будет автоматически продлен на месяц.