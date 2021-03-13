Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
На тысячных купюрах появится Нижний Новгород
На Кипр, в Грецию и Тунис можно будет улететь из Нижнего Новгорода
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 30 марта 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Максим Аверин
М. Виторган И А. Цыпкин
Мастер и Маргарита
Последние новости рубрики Общество
30 марта 2021 12:46  [71] Заболевших COVID-19 за прошедшие сутки не выявлено в 36 районах Нижегородской области
30 марта 2021 12:20  [92] Ситикард сегодня возобновил продажу и возможность пополнения пенсионных проездных
30 марта 2021 11:52  [148] Нижегородские вузы создадут лабораторию для исследования деятельности мозга
30 марта 2021 11:40  [136] Стало известно число нижегородцев с подтвержденным на 30 марта COVID-19
30 марта 2021 11:19  [122] Более 300 тысяч деревьев высадят в Нижегородской области в рамках акции "Сад памяти"
30 марта 2021 09:56  [196] Нижегородская прокуратура проверяет информацию о забастовке рабочих на строящейся трассе М-12
30 марта 2021 09:49  [176] Суд признал "РЖД" виновным в загрязнении почвы нефтеотходами в Кстовском районе
30 марта 2021 09:25  [153] Константин Ивлев предложил провести первый Поволжский гастрофорум в Нижнем Новгороде
29 марта 2021 18:51  [527] Нижний сегодня: главные события дня
29 марта 2021 18:22  [335] Владимир Путин поручил Глебу Никитину разработать порядок вручения медали к 800-летию Нижнего Новгорода
Общество

Ситикард сегодня возобновил продажу и возможность пополнения пенсионных проездных

30 марта 2021 12:20  [92] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Ситикард сегодня – 30 марта, возобновил продажу и возможность пополнения пенсионных проездных в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Напомним, что 31 марта для нижегородцев в возрасте 65+ завершается режим обязательной самоизоляции и с 1 апреля они могут начать пользоваться льготными транспортными картами, которые были заблокированы с ноября 2020 года.

Пополнить транспортную карту или купить новый проездной можно через кассира на почте, в газетном киоске, на станции метро или дистанционно с последующей записью пополнения на свою карту.

Напомним, что все неиспользованные поездки, которые оставались до блокировки проездного, продолжат действовать. Если на момент приостановления действия карт у пользователя предусматривался льготный безлимитный проездной, то с 1 апреля такой проездной будет автоматически продлен на месяц.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Пенсионеры Транспорт
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Лыжный марафон Нижний 800
13 марта 2021 14:46Лыжный марафон "Нижний 800"

Кирилл Мартынов

вамрешать.рф
Архив
ТРИО ОЛЕГА АККУРАТОВА
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph