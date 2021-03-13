Заболевших COVID-19 за прошедшие сутки не выявлено в 36 районах Нижегородской области Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Случаев заболевания коронавирусом за прошедшие сутки не выявлено в 36 районах Нижегородской области. Об этом 30 марта сообщили в правительстве региона.

Всего в Нижегородской области 52 муниципалитета. Таким образом, новых случаев коронавирусной инфекции за прошедшие сутки не обнаружено более, чем в половине районов области. Стоит отметить, что вчера таких районов было 23.

Всего сейчас в регионе COVID-19 верифицирован у 107 169 человек, из которых 47 004 проживают в Нижнем Новгороде, а остальные 60 165 - за пределами областного центра.

В Нижнем Новгороде за вчерашний день диагноз COVID-19 поставлен 130 жителям.

По количеству заболевших в областном центре лидирует Автозаводский район - самый крупный и густонаселенный. Здесь на сегодняшний день COVID-19 подтвержден у 11 568 жителей (48 заболевших за сутки).

Далее по величине числа зараженных следует Ленинский район (7 272 человека, за сутки коронавирус подтвердился у 14 жителей), Советский (6 621, +16 заболевших), Московский (5 007, еще 3 заболевших), Канавинский (4 844, +11 человек), Сормовский (4 613, еще 13 инфицированных), Приокский (3 630, +15 заболевших) и Нижегородский (3 449, за сутки - на 10 заболевших больше).

После Нижнего Новгорода наибольшее число инфицированных проживает на таких территориях, как Дзержинск (всего 8 557 заболевших жителей), Бор (5 336), Павловский (2 861), Балахнинский (2 760), Выксунский (2 723), Городецкий (2 397), Богородский (2 398).

Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 5 марта частично снял действующие в регионе ограничения по коронавирусу.

Изменения касаются, в частности, работы заведений культуры, где возобновилась работа гардеробов и сферы общепита – там увеличено разрешенное число посетителей кафе и ресторанов.

Поскольку санитарно-эпидемиологическая обстановка постепенно улучшается, работающие пенсионеры-нижегородцы могут продлить больничный до 31 марта 2021 года, после чего обязательная самоизоляция для этой категории граждан прекращается и станет носить рекомендательный характер. Но для пенсионеров с 1 апреля вновь начнут действовать льготные проездные, которые были заблокированы с ноября 2020 года.