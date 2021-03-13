Более 1300 человек прошли обучение инструментам бережливых технологий в Нижегородской области Бизнес

Фото: пресс-служба правительства региона

Более 1300 человек прошли обучение инструментам бережливых технологий в рамках нацпроекта "Производительность труда" в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Согласно информации, это на 9% больше планового показателя нацпроекта на 2021 год.

По словам заместителя губернатора региона Андрея Саносяна, обучение сотрудников предприятий бережливым технологиям позволяет повысить производительность труда за счет оптимизации рабочих процессов. Внедрение бережливого производства в рамках нацпроекта "Производительность труда" осуществляют сотрудники федерального или регионального центра компетенций.

"Они выбирают один сложный производственный поток, анализируют потери - лишнее время, неэффективно организованное пространство, незавершенное производство - и внедряют решения по оптимизации рабочих процессов, параллельно обучая сотрудников компании. Прошедшие обучение работники переносят полученный опыт на другие производственные потоки предприятия", - сказал он.

Как в свою очередь отметил министр промышленности, торговли и предпринимательства региона Максим Черкасов, участники нацпроекта могут компенсировать до половины затрат на приобретенное оборудование. Максимальный размер субсидии – 5 млн рублей.

На федеральном уровне компании-участники нацпроекта могут получить льготные займы по специальной программе Фонда развития промышленности на сумму от 50 до 300 млн рублей на 5 лет под 1%.