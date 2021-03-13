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Культура и отдых

Руководители "АСИРИС" рассказали об идее создания агентства и фестивале "Том Сойер Фест НН"

30 марта 2021 13:24  [108] Культура и отдых

Руководители АНО "Агентство по сохранению и развитию объектов исторической среды Нижегородской области" ("АСИРИС") рассказали об идее создания организации и фестивале "Том Сойер Фест НН". Интервью размещено на сайте фестиваля.

АНО "Агентство по сохранению и развитию объектов исторической среды Нижегородской области" начало работу в марте этого года. В ходе диалога общественности и власти было принято решение о работе с историческими домами. В данном интервью речь пойдет о том, как возникла идея создать подобную организацию, на работе в каких исторических кварталах сосредоточится АНО в ближайшее время и останется ли при этом "Том Сойер Фест НН".

- Когда и при каких обстоятельствах возникла идея по созданию АНО? Насколько назрела необходимость его создания в городе?

советник директора "АСИРИС" Анна Давыдова:

- Идея создания управленческой структуры возникла из практики работы с ценной исторической средой Нижнего Новгорода. Она по своему составу неоднородна. Есть жилые дома, которые могут быть восстановлены методами фестиваля "Том Сойер Фест Нижний Новгород".

За три последних года в центре Нижнего Новгорода были включены в реестр несколько ценных исторических объектов, в основном, деревянное зодчество – дома, расселенные по программе ликвидации ветхого, аварийного фонда, но имеющие историко-культурную ценность. Первоначально градозащитники их консервировали и совместно с властями и экспертами ставили на госохрану, как объекты культурного наследия, а потом встал вопрос об их будущем. Волонтеры эту задачу – системной работы по поиску финансирования их реставрации и приспособления под современное использование - не решат. Необходима работа с инвесторами, прединвестиционная подготовка, сопровождение разработки проектов реставрации и производства работ на самих объектах. Вот тогда и возникла мысль о специализированном АНО.

начальник проектного управления агентства Евгения Джабазян:

- Сразу после окончания первого сезона "Том Сойер Фест" в сентябре 2018 года стало понятно, что волонтерам под силу преобразить отдельный дом, но фестивальным способом решить проблему невозможно.

заместитель директора Агентства по развитию Нина Ершова:

- Когда удалось качественно восстановить фасад первого фестивального дома Короленко,18 в 2018 году, то здание сразу привлекло внимание: красивый исторический дом, находящийся в статусе аварийного.

- Почему было выбрано именно такое название?

Анна Давыдова:

- АНО, которое как юридическое лицо осуществляло деятельность фестиваля "Том Сойер Фест Нижний Новгород", как-то сразу получило название "Заповедные кварталы", поскольку работа проводилась в одном из них – квартале церкви Трех Святителей, в границах улиц Славянской, Короленко, Новой.
Сложнее было назвать общее с правительством Нижегородской области АНО. Хотелось, чтобы его название охватывало все виды деятельности по историко-культурному наследию, чтобы оно было обобщающим и емким. Так возникло название "Агентство по сохранению и развитию объектов исторической среды Нижегородской области" - "АСИРИС".

Евгения Джабазян:

- Название точно отражает то, чем планирует заниматься АНО: сохранение и развитие. При этом речь идет не об отдельных объектах, а исторической среде. Мы прекрасно понимаем, что в современном динамично развивающемся городе невозможно сохранить все старые постройки. Поэтому, в первую очередь, интересны целостно сохранившиеся кварталы и районы, для которых возможна разработка концепции ревитализации, основанная на локальном наследии.

- Для чего городу еще одна структура, если уже есть действующие госорганы, которые обязаны обеспечивать сохранность и реставрацию объектов?

Нина Ершова:

- Основные функции госорганов – это выстраивание системы для решения стандартных вопросов. Любые задачи, не имеющие стандартного ответа, требующие межведомственного взаимодействия буксуют. Поэтому требуется структура, которая позволяет решать нестандартные задачи. Созданное АНО – это площадка для диалога всех заинтересованных сторон и их эффективного взаимодействия.

Одна из главных функций АНО - функция "одного окна" для жителей, инвесторов и администрации по управлению объектами историко-культурной среды

- Какой приблизительный объем работы предстоит выполнить в 2021 году? С каких территорий планируется начать деятельность АНО?

Нина Ершова:

- Пока лучше говорить не об объемах, а задачах. Главная задача – подготовка объектов для презентации инвесторам и индивидуальная работа с инвесторами по каждому объекту.

- Какие кварталы представляют наибольшую ценность и почему?

Евгения Джабазян:

- Наибольшую ценность представляют кварталы, сохранившие целостность исторической застройки, которые можно комплексно реновировать. Это улицы Грузинская, Алексеевская, Гоголя, Ямская, а также Старое Сормово и Старое Канавино.

Основная деятельность сфокусирована на двух территориях: квартал церкви Трех Святителей и квартал 1833 года. На них будут отработаны все механизмы и нормативно правовые акты.

- Где планируется искать инвесторов, по России либо за рубежом?

Нина Ершова:

- Мы открыты ко всем возможным предложениям, но в первую очередь, хочется найти единомышленников среди местных предпринимателей. Мы уже чувствуем поддержку власти, и хочется такой же поддержки от бизнес-сообщества. Хочется объединения усилий для изменения среды, в которой мы живем.

- Опыт каких городов (стран) планируется использовать для успешной работы по сохранению и развитию объектов исторической среды Нижегородской области?

Евгения Джабазян:

- Первоначально мы ориентировались на Томск и Иркутск. В частности, в Томске с 2004 года реализуется программа "дом за рубль", восстановлено более 100 памятников и элементов ценной градостроительной среды. В Иркутске на основе государственно-частного партнерства реализован пилотный проект реновации огромного 130-го квартала, который стал центром туристического притяжения. На территории 130-го квартала сохранено и восстановлено более 50 деревянных домов.

Затем мы открыли для себя Коломну. Опыт Коломны интересен тем, что это не просто работа с историческими домами и поиск для них инвесторов, а построение экономики на локальном наследии и поиск культурных кодов.

Такой подход актуален для реализации пилотного проекта в районе церкви Трех Святителей и квартале 1833 года, где существует мощный историко-культурный пласт.

- Каким вы видите будущее объектов деревянного зодчества в городе? Следует ли оставлять функцию домов "жилой", либо приспосабливать их под музеи, кафе, общественные пространства и другие нежилые помещения?

Евгения Джабазян:

- Требуется анализ ситуации для каждого объекта в отдельности. Если жилье не соответствуют современным стандартам, требуется расселение, то дальнейшая функция определяется на основе культурного кода. Для этого на каждый дом планируется разработать историко-культурный паспорт, который определит степень его культурной ценности и варианты приспособления (жилая, музейная, HOREKA, mixed- use).

- Где будет располагаться АНО? Когда начнет работу?

Нина Ершова:

- Работа не прекращается с 2018 года и проходит на волонтерских началах. Когда будет определено финансирование - будет выбран офис в онлайн или оффлайн форме. Очень хочется под эти цели отреставрировать один из домов в Трехсвятском квартале, например, ул.Короленко, 30а.

- Одно из направлений работы - организация событийности исторических территорий? Какие мероприятия имеются в виду?

Евгения Джабазян:

- Для начала мы задались вопросом: что волновало нижегородцев в конце 19 века, то есть в то время, когда активно строился район Трёхсвятской церкви? На рубеже веков, впрочем, как и сейчас этот окраинный район был центром социально-культурной жизни. Здесь бурлила жизнь – жили и бывали в разные годы писатели Владимир Короленко, Максим Горький, Леонид Андреев, Антон Чехов, певцы и музыканты Федор Шаляпин и Николай Фигнер, архитекторы Павел Домбровский, Владимир Лемке, Святослав Агафонов, богослов и просветитель протоиерей Петр Альбицкий, краевед Дмитрий Смирнов и многие другие люди, оставившие яркий след в истории нашего города и страны. Обсуждались идеи мироустройства, рождались проекты, проходили премьеры и читки. И все это на фоне размеренной жизни большого провинциального губернского города. В садах варили варенья и чаевничали у самовара, играли в игры, на площадях по определенным дням устраивались торжища, на улицах лоточники торговали всякой снедью, а нижегородские изобретатели реализовывали самые безумные идеи на пользу человечества.

Мы пробуем перезапустить жизнь квартала с учетом современного запроса. Мы будем варить варенье в Тайном саду, слушать оперное пение с балкона Шаляпина, восстанавливать наличники в столярной мастерской, участвовать в творческих лабораториях в общественно-культурном центре.

Мы хотим проводить мероприятия как внутри исторических домов, так и на приусадебных территориях – в исторических усадебных садах, которые сохранились на территории квартала. Самый большой сад усадьбы Лемке будет благоустроен и открыт для горожан летом 2021 года.

Проведение событийной программы позволит протестировать и скорректировать общую концепцию ревитализации исторического квартала с учетом запросов жителей и пожеланий гостей города.

- Станет ли теперь организация фестиваля восстановления исторической среды "Том Сойер Фест" частью работы АНО, либо он останется независимым движением со своими функциями?

Евгения Джабазян:

- "Том Сойер Фест" - это низовая общественная добровольная инициатива, он не может стать частью АНО. При этом АНО "АСИРИС" будет выступать одним из основных партнеров фестиваля.

Фото: с сайта фестиваля "Том Сойер Фест"

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Теги:
Объекты культурного наследия
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