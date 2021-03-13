Пять премьер покажут зрителям видеосервиса Wink в апреле Общество

Фото: пресс-служба компании

Пять премьер покажут зрителям видеосервиса Wink в апреле. Об этом сообщает пресс-служба ПАО "Ростелеком".

Согласно информации, сразу пять эксклюзивных кинопремьер ждут зрителей видеосервиса Wink в апреле: уникальный документальный фильм о киберспортсменах "NAVI. Рожденные побеждать", новая серия "Девяностых" — "Реклама", картина о судьбе лыжницы Елены Вяльбе "Белый снег", романтическая драма взросления юной мечтательницы в богемном мегаполисе 90-х "Мой год в Нью-Йорке" и сентиментальная отечественная драмеди "Рашн юг".

"NAVI. Рожденные побеждать" (Россия, 2021) — документальный фильм о киберспорте. Картина приоткрывает завесу киберспортивной сцены и рассказывает о команде NAVI (Natus Vincere) по игре Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO). Это настоящие звезды киберспорта, которые выиграли десятки престижных турниров, заработали миллионы долларов призовых и прочно обосновались на вершине мирового рейтинга сильнейших команд в своей дисциплине. NAVI — самая популярная киберспортивная команда в СНГ. За успехами команды в социальных сетях следит несколько миллионов поклонников, игроки появляются на обложке журнала Forbes Russia, звезды кино и музыки играют с ними в игры, а футболисты мадридского "Реала" дарят подарки и смотрят турниры с их участием. Режиссер картины — лауреат LA Film Festival Лейла Недорослева, звукорежиссер — Андрей Дергачев, известный по работам над фильмами Андрея Звягинцева. Премьера фильма — 2 апреля.

"Белый снег" (Россия, 2021) — байопик о судьбе российской лыжницы Елены Вяльбе. Фильм рассказывает о том, как простая девочка из Магадана благодаря характеру, таланту и упорству преодолела тяжелые испытания, достигла высочайших успехов в спорте, и на чемпионате мира в Норвегии в 1997 году впервые в истории лыжных гонок завоевала пять золотых медалей из пяти возможных. В ролях: Ольга Лерман, Анна Уколова, Александр Устюгов, Федор Добронравов, Надежда Маркина, Ангелина Вяльбе, Дарья Екамасова, Анна Котова-Дерябина, Михаил Беспалов, Вадим Андреев и другие. Режиссер — Николай Хомерики. Премьера — 5 апреля.

"Девяностые": новая серия "Реклама" (Россия, 2020) — многосерийный фильм-антология о России, который состоит из нескольких тематических блоков: политика, телевидение и реклама, музыка и ночная жизнь. В основу документального сериала легли личные дневники, аудио- и видеозаписи, редкие архивные документы, а также двести интервью участников событий невероятного десятилетия. Премьера новой серии — 16 апреля.

"Мой год в Нью-Йорке" (Канада, Ирландия, 2020) — романтическая драма взросления юной мечтательницы в богемном Нью-Йорке 90-х. Фильм основан на автобиографическом романе нью-йоркской писательницы Джоанны Ракофф "Мой год Сэлинджера" о ее работе ассистенткой в одном из старейших литературных агентств на Мэдисон-авеню. История напоминает "Дьявол носит Prada", только разворачивается она не в глянцевых декорациях мира моды, а в мире писателей и поэтов. Именно в него попадает юная героиня, сама мечтающая писать. Нью-Йорк становится полноправным героем фильма, увлекая и вдохновляя Джоанну. Снял фильм Филипп Фалардо — канадский режиссер, номинант на премию "Оскар" за картину "Месье Лазар" (2011), также известен фильмом "Ложь во спасение" с Риз Уизерспун. Роль Джоанны исполнила восходящая звезда Голливуда Маргарет Куэлли ("Однажды в... Голливуде", "Славные парни"), а ее начальницу Маргарет сыграла Сигурни Уивер. Премьера — 22 апреля.

"Рашн юг" (Россия, 2021) — романтическая комедия от режиссера Антона Федотова, известного по сериалам "Кухня" и "Отель "Элеон". В центре сюжета девушка Ксюша с русского юга, расположения которой добиваются сразу три молодых человека: бедный студент Артем, полицейский Игорь и моряк Никита. В ролях: Семен Трескунов, Стася Милославская, Риналь Мухаметов, Александр Метелкин, Роман Мадянов, Александр Робак, Сергей Лавыгин, Даниил Вахрушев и другие. Премьера — 22 апреля.