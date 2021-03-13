Стало известно о процедуре назначения главы КСП Нижнего Новгорода Политика

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Стало известно о процедуре назначения председателя контрольно-счетной палаты (КСП) Нижнего Новгорода при сложившихся обстоятельствах. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в городской администрации.

Напомним, что председатель КСП Ирина Семашко, возглавлявшая ведомство с 2017 года, покинула этот пост по собственному желанию, ссылаясь на состояние здоровья. Дума Нижнего Новгорода утвердила ее отставку 24 марта 2021 года.

Как рассказали в городской администрации, предложения о кандидатурах на должность председателя КСП вносит глава Нижнего Новгорода и депутаты Гордумы (не менее одной трети от общего числа) не позднее, чем за два месяца до истечения полномочий действующего председателя КСП.

Поскольку Ирина Семашко покинула пост по собственному желанию, а не до истечения срока полномочий, кандидатура нового председателя палаты будет внесена главой города после консультаций с депутатами Гордумы, принявшими ее отставку.