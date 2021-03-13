Стало известно о процедуре назначения главы КСП Нижнего Новгорода

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Стало известно о процедуре назначения председателя контрольно-счетной палаты (КСП) Нижнего Новгорода при сложившихся обстоятельствах. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в городской администрации.
Напомним, что председатель КСП Ирина Семашко, возглавлявшая ведомство с 2017 года, покинула этот пост по собственному желанию, ссылаясь на состояние здоровья. Дума Нижнего Новгорода утвердила ее отставку 24 марта 2021 года.
Как рассказали в городской администрации, предложения о кандидатурах на должность председателя КСП вносит глава Нижнего Новгорода и депутаты Гордумы (не менее одной трети от общего числа) не позднее, чем за два месяца до истечения полномочий действующего председателя КСП.
Поскольку Ирина Семашко покинула пост по собственному желанию, а не до истечения срока полномочий, кандидатура нового председателя палаты будет внесена главой города после консультаций с депутатами Гордумы, принявшими ее отставку.
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