Общественный совет при УМВД РФ по Нижнему Новгороду проведет прямую линию с населением Общество

Руководители Общественного совета при управлении МВД РФ по Нижнему Новгороду в среду 31 марта проведут прямую телефонную линию с жителями областного центра по вопросам работы городской полиции.

В мероприятии от Общественного совета примут участие Александр Резонтов, Дмитрий Маргасов, Александр Кузьмин и Евгений Космачёв.

Граждане смогут внести свои предложения по совершенствованию работы органов внутренних дел и получить помощь сотрудников правоохранительных органов и представителей общественности в решении проблемных вопросов охраны правопорядка, личной и общественной безопасности.

Телефон прямой линии 268-74-84 будет работать с 15 до 16 часов.