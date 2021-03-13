Общественный совет при УМВД РФ по Нижнему Новгороду проведет прямую линию с населением

Руководители Общественного совета при управлении МВД РФ по Нижнему Новгороду в среду 31 марта проведут прямую телефонную линию с жителями областного центра по вопросам работы городской полиции.
В мероприятии от Общественного совета примут участие Александр Резонтов, Дмитрий Маргасов, Александр Кузьмин и Евгений Космачёв.
Граждане смогут внести свои предложения по совершенствованию работы органов внутренних дел и получить помощь сотрудников правоохранительных органов и представителей общественности в решении проблемных вопросов охраны правопорядка, личной и общественной безопасности.
Телефон прямой линии 268-74-84 будет работать с 15 до 16 часов.
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