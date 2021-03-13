Сотрудники "Т Плюс" провели профориентационный фестиваль в нижегородском лицее №38 Общество

Фото: пресс-служба компании

Сотрудники нижегородского филиала "Т Плюс" провели профориентационный фестиваль в нижегородском лицее №38Об этом сообщает пресс-служба компании.

Сотрудники "Т Плюс" провели профориентационный фестиваль в нижегородском лицее №38

Согласно информации, 30 марта в лицее состоялся первый профориентационный фестиваль "Управление карьерой: шаг в будущее". В гости к лицеистам пришли представители крупнейших нижегородских производственных компаний, исследовательских и проектных организаций.

Уроки-профсессии для лицеистов провели технический директор – главный инженер Новогорьковской ТЭЦ Нижегородского филиала "Т Плюс" Ренат Валиуллин, начальник управления развития активов Ольга Андреева, главный эксперт центра технологических автоматизированных систем Алексей Марьин.

Темой занятий стали настоящее и будущее большой энергетики, автоматизация и цифровизация энергетического производства, возможности, которые открывает энергетика для молодого специалиста с глубокими базовыми знаниями.

"Современная энергетика – это высокие технологии, креативные инженерные решения, передовые автоматические системы управления производством. Лицей №38 известен высоким уровнем подготовки своих воспитанников, в свою очередь талантливые и целеустремленные "технари" – наша целевая аудитория. Мы давно и плодотворно сотрудничаем с лицеем, наша задача – показать лицеистам, что энергетика – это интересно и перспективно, это профессия будущего", – отметил Ренат Валиуллин.

С 2006 года Нижегородский филиал "Т Плюс" и лицей №38 реализуют совместный профориентационный проект "Человек и энергия". Для учащихся лицея ежегодно проводится конкурс ученических творческих работ на темы электроэнергетики, организуются экскурсии на станции филиала.