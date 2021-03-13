Очень сильный ветер надвигается на Нижний Новгород Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Региональное ГУ МЧС предупреждает жителей Нижнего Новгорода о вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций в ближайшие два часа 30 марта.

Как сообщает ведомство со ссылкой на Верхне-Волжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня в городе ожидается штормовой ветер с порывами до 20 м/с.

Это неблагоприятное погодное явление продлится до 31 марта и может стать причиной ЧС, поскольку сильный ветер может оборвать линии электропередачи и связи, нарушить работу объектов ЖКХ, повредить слабоукрепленные или широкоформатные конструкции, в том числе строительные краны.

Кроме того, ветер может вырвать и повалить деревья со слабой корневой системой.

Напомним, что с завтрашнего дня синоптики прогнозировали смену погодных условий в Нижнем Новгороде. Если в понедельник и вторник в городе было солнечно, то завтра уже ожидается снег.