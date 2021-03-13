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30 марта 2021 18:17  [71] Откачка талых вод и вывоз снега продолжается в Нижнем Новгороде 30 марта
Общество

Откачка талых вод и вывоз снега продолжается в Нижнем Новгороде 30 марта

30 марта 2021 18:17  [71] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Администрации районов Нижнего Новгорода рассказали о работах по вывозу снега и откачке воды с улиц 30 марта.

В настоящее время в Канавинском районе насчитывает более 10 подтапливаемых территорий. Одна из них – это территория у дома №22 по улице Ухтомского, где водооткачивающая техника работает постоянно. Сегодня работы по откачке воды также ведутся на улицах Кузбасской, Ухтомского, Путейской, Гордеевской, Пролетарской, Тонкинской и в переулке Камчатском. Кроме того, продолжается вывоз снега, особенно с мест наиболее подверженных подтоплению.

От наледи и снега будут расчищены прибордюрные полосы по улице Богородского и на Молитовском мосту

30 марта уборка территории Советского района планировалась в кварталах улиц Ванеева, Бекетова, Белинского, Медицинской и на проспекте Гагарина. Рабочие должны были убирать мусор у остановочных павильонов, расчищать от наледи и снега прибордюрные полосы по улице Богородского и на Молитовском мосту. В течение дня было задействовано 28 единиц снегоуборочной техники и 44 дорожных рабочих.

Снег и наледь в Нижегородском районе сегодня убирали 60 дорожных рабочих, десять самосвалов и восемь погрузчиков. Работы велись на Варварской, Большой Печёрской, Рождественской, Родионова, Лопатина и Казанском шоссе. Кроме того, рабочие убирали песок с центральных улиц и занимались сбором мусора, в первую очередь на газонах и возле остановок. В дальнейшем на дороги района выйдут машины-пылесосы и моечная техника.

В Приокском районе вывоз снега сегодня ведется на улицах Тропинина, Щербинки-1 и Батумской. Кроме того, подрядчики чистят тротуары к поселку Черепичный и на дублере проспекта Гагарина. Задействовано 37 единиц техники (9 МТЗ, 8 газелей, 7 КДМ, 7 погрузчиков, 5 самосвалов и грейдер) и 51 дорожный рабочий. Также коммунальщики убирают мусор с газонов вдоль проспекта Гагарина.

В Московском районе 30 марта продолжается откачка талых вод с пр.Героев, ул.Гастелло, кольца автобусов по ул.Рябцева, кольца троллейбусов на ул.Чаадаева, ул.Народной, Волнистой, Шаляпина, 50 лет Победы, Казакова.
Как сообщили в администрации района, за прошедшие сутки было откачено почти 1 300 кубометров талых вод. Кроме того, дорожные рабочие продолжают собирать мусор с газонов.

С бульвара Заречный, улиц Кировской и Энтузиастов Ленинского района за минувшие сутки откачано 465 кубометров воды. В районе продолжается работа по вывозу снега, уборке грязи и сбору оттаявшего мусора.

В первой половине дня выполнена очистка тротуаров вдоль проспекта Ленина от виадука ул.Новикова-Прибоя до рынка Заречный по нечетной стороне, а также произведен сбор мусора на ул.Гончарова и около станции метро "Заречная". Всего на улично-дорожной сети Ленинского района работает 14 единиц спецтехники и 30 дорожных рабочих.

В Автозаводском районе коммунальщики работают на ул. Монастырка, Южном шоссе, пр. Ленина, пр. Молодежном. Также дорожная техника задействована на расчистке прибордюрной полосы по ул. Строкина. Водооткачивающая техника работает на ул. Строкина, пр. Ильича, 6 микрорайоне, Героя Шнитникова, Юлиуса Фучика, Героя Смирнова, Героя Прыгунова. На вывозе снега и откачивании талых вод задействованы 155 дорожных рабочих и более 30 единиц техники.

Напомним, глава города Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поручил главам районов города совместно с ДУКами применять комплексный подход к уборке дворов.

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Теги:
Администрация Нижнего Новгорода Городское хозяйство Снег
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